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Улан-удэнские осуждённые изготовят ритуальные ограждения

Улан-удэнские осуждённые изготовят ритуальные ограждения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённые смастерят 74 оградки

Между исправительной колонией №8 в Улан-Удэ и муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба» заключены договора на изготовление металлических ритуальных ограждений в количестве 74 штук. Общая сумма составляет более одного миллиона рублей.

Содействие в загрузке производственных мощностей исправительного учреждения оказано администрацией города Улан-Удэ.

- Исполнение данного договора позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, с учётом полученной ими специальности в профессиональном училище, а также обеспечить погашение имеющихся у них обязательств по исполнительным листам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
осужденные

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