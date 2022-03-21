Осуждённые смастерят 74 оградки
Между исправительной колонией №8 в Улан-Удэ и муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба» заключены договора на изготовление металлических ритуальных ограждений в количестве 74 штук. Общая сумма составляет более одного миллиона рублей.
Содействие в загрузке производственных мощностей исправительного учреждения оказано администрацией города Улан-Удэ.
- Исполнение данного договора позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, с учётом полученной ими специальности в профессиональном училище, а также обеспечить погашение имеющихся у них обязательств по исполнительным листам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнские осуждённые изготовят ритуальные ограждения
Общество, Фото:
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