Улан-удэнские осуждённые изготовят ритуальные ограждения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Осуждённые смастерят 74 оградки



Между исправительной колонией №8 в Улан-Удэ и муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба» заключены договора на изготовление металлических ритуальных ограждений в количестве 74 штук. Общая сумма составляет более одного миллиона рублей.



Содействие в загрузке производственных мощностей исправительного учреждения оказано администрацией города Улан-Удэ.



- Исполнение данного договора позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, с учётом полученной ими специальности в профессиональном училище, а также обеспечить погашение имеющихся у них обязательств по исполнительным листам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

