В Бурятии больную диабетом не обеспечивали нужным количеством тест-полосок

Женщина обратилась в прокуратуру



В прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии обратился инвалид I группы, страдающий сахарным диабетом I типа.



Установлено, что женщина, состоящая на учёте в Тарбагатайской центральной районной больнице, получала в недостаточном количестве тест-полоски для измерения уровня сахара в крови.



В соответствии с медицинскими показаниями пациентке необходимо измерять уровень сахара в крови 7-8 раз в сутки. Количество получаемых ею тест-полосок составляло в три раза меньше положенной нормы.



В связи с этим исполняющий обязанности прокурора района обратился в суд с иском о возложении обязанностей на министерство здравоохранения республики организовать обеспечение пациентки необходимым количеством тест-полосок вплоть до отмены лечащим врачом, на Тарбагатайскую центральную районную больницу организовать своевременную выписку рецептов.



Суд удовлетворил иск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

