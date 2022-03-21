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В Бурятии больную диабетом не обеспечивали нужным количеством тест-полосок

В Бурятии больную диабетом не обеспечивали нужным количеством тест-полосок
Общество,  Фото:pexels.com
Женщина обратилась в прокуратуру

В прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии обратился инвалид I группы, страдающий сахарным диабетом I типа.

Установлено, что женщина, состоящая на учёте в Тарбагатайской центральной районной больнице, получала в недостаточном количестве тест-полоски для измерения уровня сахара в крови.

В соответствии с медицинскими показаниями пациентке необходимо измерять уровень сахара в крови 7-8 раз в сутки. Количество получаемых ею тест-полосок составляло в три раза меньше положенной нормы.

В связи с этим исполняющий обязанности прокурора района обратился в суд с иском о возложении обязанностей на министерство здравоохранения республики организовать обеспечение пациентки необходимым количеством тест-полосок вплоть до отмены лечащим врачом, на Тарбагатайскую центральную районную больницу организовать своевременную выписку рецептов.

Суд удовлетворил иск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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