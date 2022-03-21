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В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы

В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
Общество,  Фото:pixabay.com.
На территории отсутствовала соответствующая площадка

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии на территории лесоприёмного пункта отсутствует площадка для накопления отходов переработки древесины.

В отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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