На территории отсутствовала соответствующая площадка
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии на территории лесоприёмного пункта отсутствует площадка для накопления отходов переработки древесины.
В отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
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