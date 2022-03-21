В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы

На территории отсутствовала соответствующая площадка



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии на территории лесоприёмного пункта отсутствует площадка для накопления отходов переработки древесины.



В отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

