На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки



На сегодня в республике закрыты 3 ледовые переправы. В Окинском районе вывели из эксплуатации две ледовые переправы через реку Ока в районе дороги «Монды-Орлик» к улусу Боксон и «Орлик-Саяны-Хужир» к улусу Балакта. Также ещё в начале марта закрыли единственную переправу в Улан-Удэ «Мостовая».



Перед переправами выставлены запрещающие проезд знаки, подъезды к зимнику заблокированы с обеих сторон.



- В то же время еще 10 ледовых переправ продолжают функционировать в Прибайкальском, Баргузинском, Муйском и Селенгинском районах, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки.



Правила переезда через переправу:



- дверцы транспортных средств должны быть открыты;



- ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты;



- стёкла опущены, а дверца приоткрыта



- скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.



Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.





