Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки
На сегодня в республике закрыты 3 ледовые переправы. В Окинском районе вывели из эксплуатации две ледовые переправы через реку Ока в районе дороги «Монды-Орлик» к улусу Боксон и «Орлик-Саяны-Хужир» к улусу Балакта. Также ещё в начале марта закрыли единственную переправу в Улан-Удэ «Мостовая».
Перед переправами выставлены запрещающие проезд знаки, подъезды к зимнику заблокированы с обеих сторон.
- В то же время еще 10 ледовых переправ продолжают функционировать в Прибайкальском, Баргузинском, Муйском и Селенгинском районах, - отметили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки.
Правила переезда через переправу:
- дверцы транспортных средств должны быть открыты;
- ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты;
- стёкла опущены, а дверца приоткрыта
- скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.
Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.
На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ
Общество, Фото:
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