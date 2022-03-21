В Улан-Удэ сегодня днём до +3 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по Прибайкалью, днём по крайнему северу возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём 0, +5, местами -4,-9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -14,-16, днём +1, +3.

