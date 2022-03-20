Жительница Бурятии украла у приятельницы унты

Ущерб составил 15 тысяч
Находясь в квартире у знакомой, женщина украла её унты стоимостью 15 000 рублей.
На суде женщина с предъявленным обвинением согласилась, свою вину признала. От потерпевшей же поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
Суд, исследовав материалы уголовного дела, пришёл к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку жительница республики совершила преступление средней тяжести, не судима, положительно характеризуется.
В свою очередь, подсудимая возместила ущерб, примирилась с потерпевшей и согласилась на прекращение уголовного дела.
Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в Хоринском районном суде.
Ущерб составил 15 тысяч
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