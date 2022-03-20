Жительница Бурятии украла у приятельницы унты



Находясь в квартире у знакомой, женщина украла её унты стоимостью 15 000 рублей.



На суде женщина с предъявленным обвинением согласилась, свою вину признала. От потерпевшей же поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.



Суд, исследовав материалы уголовного дела, пришёл к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку жительница республики совершила преступление средней тяжести, не судима, положительно характеризуется.



В свою очередь, подсудимая возместила ущерб, примирилась с потерпевшей и согласилась на прекращение уголовного дела.



Постановление суда не вступило в законную силу, сообщили в Хоринском районном суде.

