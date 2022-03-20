Житель Бурятии получил условный срок за незаконную вырубку сосен

Мужчина возместил причинённый ущерб



В сентябре 2021 года житель республики совершил незаконную рубку 21 сосны. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил 183 595 рублей.



Мужчина свою вину признал. Ущерб подсудимым в полном объёме возмещён.



Судом мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, ему назначено наказание 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщают в Хоринском районном суде.

