 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 марта

19 марта

18 марта

Популярное

Житель Бурятии получил условный срок за незаконную вырубку сосен

Житель Бурятии получил условный срок за незаконную вырубку сосен
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина возместил причинённый ущерб

В сентябре 2021 года житель республики совершил незаконную рубку 21 сосны. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил 183 595 рублей.

Мужчина свою вину признал. Ущерб подсудимым в полном объёме возмещён.

Судом мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, ему назначено наказание 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщают в Хоринском районном суде. 
незаконная рубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
Общество, 20.03.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19
Две читинки пытались украсть одежду в ТЦ
Две читинки пытались украсть одежду в ТЦ
Общество, 20.03.2022
Ущерб составил около 7 тысяч рублей
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 3
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 3
Общество, 20.03.2022
Строительство Гагаринского жилого комплекса, благоустройство улицы Соборной, шествие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В Этнографическом музее пройдёт детская Верхнеудинская ярмарка
В Этнографическом музее пройдёт детская Верхнеудинская ярмарка
Общество, 20.03.2022
В ней примут участие детские школы искусств, средние общеобразовательные учреждения, мастера-ремесленники и энтузиасты
Улан-удэнец получил срок за кражу денег у знакомой
Улан-удэнец получил срок за кражу денег у знакомой
Общество, 20.03.2022
Апелляционную жалобу мужчины на чрезмерную суровость наказания оставили без удовлетворения
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество, 20.03.2022
Сегодня ожидается облачная погода
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
Общество, 19.03.2022
Участникам «Портретного четверга» показали нетривиальный способ работы с масляными красками. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
Общество, 19.03.2022
Первый этап состоится в начале апреля в Кяхтинском районе
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
Общество, 19.03.2022
Совместные тренировки пройдут с начала апреля
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Общество, 19.03.2022
Также состоятся первенства среди молодёжи
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
Общество, 19.03.2022
Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
Общество, 19.03.2022
Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^