Житель Бурятии получил условный срок за незаконную вырубку сосен

Мужчина возместил причинённый ущерб
В сентябре 2021 года житель республики совершил незаконную рубку 21 сосны. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил 183 595 рублей.
Мужчина свою вину признал. Ущерб подсудимым в полном объёме возмещён.
Судом мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, ему назначено наказание 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщают в Хоринском районном суде.
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