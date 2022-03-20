В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались четыре пациента с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 20 марта, зарегистрировано 132905 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (58927) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлен 241 новый больной коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 226 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 20 марта в стационарах получают лечение 432 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 264. За предыдущие сутки госпитализировано 29 пациентов.



В отделениях реанимации находятся 67 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 558 коек: занято – 432, свободно – 126 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,4%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1430 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 109813 человек, в том числе за сутки 986 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 346.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2942 человека, в том числе за прошедшие сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет – 3 чел.).





