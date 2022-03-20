Скончались четыре пациента с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 20 марта, зарегистрировано 132905 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (58927) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлен 241 новый больной коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 226 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.
По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 20 марта в стационарах получают лечение 432 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 264. За предыдущие сутки госпитализировано 29 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 67 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 558 коек: занято – 432, свободно – 126 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,4%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1430 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 109813 человек, в том числе за сутки 986 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 346.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2942 человека, в том числе за прошедшие сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет – 3 чел.).
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
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