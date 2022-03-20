В Этнографическом музее пройдёт детская Верхнеудинская ярмарка

В ней примут участие детские школы искусств, средние общеобразовательные учреждения, мастера-ремесленники и энтузиасты



30 апреля с 13:00 часов до 16:00 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья пройдёт детская Верхнеудинская ярмарка – 2022.



- Тематикой этого года станут работы, посвящённые празднованию Светлой Пасхи. Цель мероприятия - создание условий для творческой самореализации, сохранение культурно-исторических традиций и народных промыслов, а также презентация авторских работ и создание базы мастеров для дальнейшего сотрудничества, - сообщают в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Для участия в ярмарке необходимо ознакомиться с положением, размещённым на официальном сайте музея в разделе «Конкурсы», заполнить заявку для участия (которую вы найдёте в положении) и отправить на эл. почту: konkurs_emtp@mail.ru.



Прием заявок будет проходить с 1 по 22 апреля включительно.



Каждый участник ярмарки получит сертификат участника, который рассылается в течение пяти рабочих дней - с 3 по 10 мая - на электронную почту участника.



Награждение будет проводиться по следующим номинациям:



- изобразительное искусство;



- ДПИ - глинопластика;



- ДПИ - вязание, вышивка, войлоковаляние;



- ДПИ - резьба по дереву.



В каждой из четырёх номинаций жюри выбирает победителей. Победители получают дипломы (1-2-3 место), памятные призы и призы от партнёров ярмарки.



Возрастное ограничение 0+.

