Избиение девушки они сняли на видео
Вынесен приговор двум жительницам Саянска. Они признаны виновными в истязании несовершеннолетней группой лиц, самоуправстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, клевете о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года в Зиме две женщины из-за ревности причинили 17-летней девушке физические и психические страдания: избили, оскорбляли нецензурной бранью, срывали одежду.
Всё это они снимали на видео, после чего видеозаписи распространили в сети Интернет.
- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемых к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Суд признал женщин виновными в совершении преступлений, с учётом мнения прокурора им назначено наказание, в зависимости от роли и степени участия каждой, в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно.
Две жительницы Иркутской области осуждены за истязание девушки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 20.03.2022
Сегодня ожидается облачная погода
Участникам «Портретного четверга» показали нетривиальный способ работы с масляными красками. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Турнир собрал ведущих лыжников страны
Первый этап состоится в начале апреля в Кяхтинском районе
Совместные тренировки пройдут с начала апреля
Также состоятся первенства среди молодёжи
Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу
Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться
У Никиты Арлакова остались жена и двое детей
Он начнёт работу 21 марта
Прежде такое фиксировали ещё в январе
Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени
Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха
Произошёл засор коллектора