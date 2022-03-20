Две жительницы Иркутской области осуждены за истязание девушки

Избиение девушки они сняли на видео



Вынесен приговор двум жительницам Саянска. Они признаны виновными в истязании несовершеннолетней группой лиц, самоуправстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, клевете о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.



Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года в Зиме две женщины из-за ревности причинили 17-летней девушке физические и психические страдания: избили, оскорбляли нецензурной бранью, срывали одежду.



Всё это они снимали на видео, после чего видеозаписи распространили в сети Интернет.



- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемых к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Суд признал женщин виновными в совершении преступлений, с учётом мнения прокурора им назначено наказание, в зависимости от роли и степени участия каждой, в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно.

