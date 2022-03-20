 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 марта

19 марта

18 марта

Популярное

Две жительницы Иркутской области осуждены за истязание девушки

Две жительницы Иркутской области осуждены за истязание девушки
Общество,  Фото:pixabay.com
Избиение девушки они сняли на видео

Вынесен приговор двум жительницам Саянска. Они признаны виновными в истязании несовершеннолетней группой лиц, самоуправстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, клевете о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

Следствием и судом установлено, что 6 августа 2021 года в Зиме две женщины из-за ревности причинили 17-летней девушке физические и психические страдания: избили, оскорбляли нецензурной бранью, срывали одежду.

Всё это они снимали на видео, после чего видеозаписи распространили в сети Интернет.

- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемых к содеянному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Суд признал женщин виновными в совершении преступлений, с учётом мнения прокурора им назначено наказание, в зависимости от роли и степени участия каждой, в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно.
суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможен небольшой снег
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество, 20.03.2022
Сегодня ожидается облачная погода
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
Общество, 19.03.2022
Участникам «Портретного четверга» показали нетривиальный способ работы с масляными красками. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
Общество, 19.03.2022
Первый этап состоится в начале апреля в Кяхтинском районе
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
Общество, 19.03.2022
Совместные тренировки пройдут с начала апреля
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Общество, 19.03.2022
Также состоятся первенства среди молодёжи
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
Общество, 19.03.2022
Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
Общество, 19.03.2022
Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться
В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным
В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным
Общество, 19.03.2022
У Никиты Арлакова остались жена и двое детей
В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса
В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса
Общество, 19.03.2022
Прежде такое фиксировали ещё в январе
Бурдрам: «Батожабай опять будоражит публику»
Бурдрам: «Батожабай опять будоражит публику»
Общество, 19.03.2022
Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени
Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»
Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»
Общество, 19.03.2022
Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории
В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории
Общество, 19.03.2022
В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^