 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 марта

19 марта

18 марта

Популярное

Улан-удэнец получил срок за кражу денег у знакомой

Улан-удэнец получил срок за кражу денег у знакомой
Общество,  Фото:pixabay.com
Апелляционную жалобу мужчины на чрезмерную суровость наказания оставили без удовлетворения

Апелляционной инстанцией Верховного суда приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении горожанина оставлен без изменения. Апелляционная жалоба осуждённого на чрезмерную суровость назначенного судом наказания оставлена без удовлетворения.

Приговором суда улан-удэнец осуждён за похищение средств – около 7000 рублей, со счёта своей знакомой с помощью банковской карты, принадлежащей потерпевшей.

- Несмотря на совокупность смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность 3 группы, наличие у Г. на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, мнения потерпевшей о смягчении наказания, Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил Г. наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в суде.

Назначение такого наказания связано с тем, что в действиях мужчины имеется рецидив преступлений. По предыдущему приговору он отбывал наказание реально, освободился условно-досрочно, совершил кражу денег у потерпевшей 9 мая 2021 года, при этом 10 мая у него заканчивался срок условно-досрочного освобождения.

- Поскольку Г. фактически совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения, суд первой инстанции законно и обоснованно отменил осуждённому УДО, частично присоединил неотбытое им наказание, назначив окончательное наказание по совокупности приговоров, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности осуждённого, - разъяснили в суде.  
суд кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможен небольшой снег
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество, 20.03.2022
Сегодня ожидается облачная погода
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина
Общество, 19.03.2022
Участникам «Портретного четверга» показали нетривиальный способ работы с масляными красками. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию
Общество, 19.03.2022
Первый этап состоится в начале апреля в Кяхтинском районе
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
В параде Победы в Чите примут участие около 1500 военных
Общество, 19.03.2022
Совместные тренировки пройдут с начала апреля
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Общество, 19.03.2022
Также состоятся первенства среди молодёжи
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»
Общество, 19.03.2022
Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
В Чите проведут фестиваль для юных любителей кино
Общество, 19.03.2022
Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться
В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным
В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным
Общество, 19.03.2022
У Никиты Арлакова остались жена и двое детей
В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса
В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса
Общество, 19.03.2022
Прежде такое фиксировали ещё в январе
Бурдрам: «Батожабай опять будоражит публику»
Бурдрам: «Батожабай опять будоражит публику»
Общество, 19.03.2022
Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени
Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»
Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»
Общество, 19.03.2022
Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории
В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории
Общество, 19.03.2022
В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^