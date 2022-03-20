Улан-удэнец получил срок за кражу денег у знакомой

Апелляционную жалобу мужчины на чрезмерную суровость наказания оставили без удовлетворения



Апелляционной инстанцией Верховного суда приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении горожанина оставлен без изменения. Апелляционная жалоба осуждённого на чрезмерную суровость назначенного судом наказания оставлена без удовлетворения.



Приговором суда улан-удэнец осуждён за похищение средств – около 7000 рублей, со счёта своей знакомой с помощью банковской карты, принадлежащей потерпевшей.



- Несмотря на совокупность смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность 3 группы, наличие у Г. на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, мнения потерпевшей о смягчении наказания, Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил Г. наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в суде.



Назначение такого наказания связано с тем, что в действиях мужчины имеется рецидив преступлений. По предыдущему приговору он отбывал наказание реально, освободился условно-досрочно, совершил кражу денег у потерпевшей 9 мая 2021 года, при этом 10 мая у него заканчивался срок условно-досрочного освобождения.



- Поскольку Г. фактически совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения, суд первой инстанции законно и обоснованно отменил осуждённому УДО, частично присоединил неотбытое им наказание, назначив окончательное наказание по совокупности приговоров, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, личности осуждённого, - разъяснили в суде.

