Сегодня ожидается облачная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём 0,-5, местами -6,-11.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём до 12 м/с. Температура днём -1,-3.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
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