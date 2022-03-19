Алиса Жамбалова стала четвёртой на турнире «Олимпийцы России»

Турнир собрал ведущих лыжников страны
С 17 по 20 марта в Кировской области проходят всероссийские лыжникам соревнования «Олимпийцы России». Турнир организовали как альтернативу международным состязаниям, от которых после событий на Украине отстранили российских спортсменов. Соревнования помогут лыжникам подготовиться к чемпионату России, который стартует 26 марта в Сыктывкаре.
В Кирово-Чепецке выступают ведущие лыжники страны, в том числе призёры и победители Олимпиады-2022.
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова в гонке коньковым ходом с раздельным стартом на 10 километров остановилась в шаге от подиума.
Победительницей стала мастер спорта Мария Истомина из Пермского края. Её результат 25 минут 15,2 секунд. Сенсационно проиграла Истоминой Наталья Непряева, обладательница «Большого хрустального глобуса» и олимпийская чемпионка-2022 в эстафете. Истомина оказалась быстрее лидера российской женской сборной на 10,7 секунды.
Третье место у представительницы Тюмени Екатерины Смирновой. Она выиграла у занявшей четвёртое место Алисы Жамбаловой из Бурятии пять секунд. Алиса предприняла мощный рывок на финише, но, к сожалению, ей не хватило до медали.
Всего в соревнованиях «Олимпийцы России» участвуют представители 40 регионов России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне Алиса Жамбалова, стабильный участник этапов Кубка мира прошлых лет, не смогла пробиться в сборную. Так что она не приняла участие в Олимпиаде в Пекине. Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки.
В конце февраля Жамбалова неплохо выступила в финале Кубка России, взяв золото и две бронзы и заняв второе итоговое место.
Болельщики лучшей лыжницы Бурятии надеются на её успешное выступление на чемпионате России-2022.
К сожалению, пока неизвестно, допустят ли российских лыжников до международных стартов в следующем сезоне, или так и оставят в изоляции. «Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведёт к глобальному упадку. Остаётся только верить, что всё это продлится не так долго», - поделилась ранее с «РБК Спорт» своим мнением легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Алиса Жамбалова стала четвёртой на турнире «Олимпийцы России»
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