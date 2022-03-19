Бурдрам: «Батожабай опять будоражит публику»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени



В Бурятском театре драмы 22 марта покажут спектакль «Шалхуу Рабдан», посвящённый писателю Даширабдану Батожабаю.



Помощник художественного руководителя по связям с общественностью Бурятского драматического театра Батодалай Багдаев так рассказал о спектакле:



«Жизнеописание великого писателя Рабдана Батожабая достойно пера другого великого творца.



А пока мы ждём нового «Батожабая», в «Буряад театре» обратились к произведениям самого бурятского классика и руками худрука Саяна Жамбалова сотворили биографический спектакль «Шалхуу Рабдан» (Озорник Рабдан).



Не станем спойлерить содержание постановки, но она получилась такой же искрометной, весёлой и яркой каким был её герой.



Батожабай работал завлитом нашего театра и оставил в памяти её сотрудников и артистов неизгладимые впечатления. Без смеха слушать, каким он был шутником и хохмачем, невозможно.



Как вспоминает Михаил Елбонов, народный артист России, Батожабай после работы любил покупать в магазине кулек конфет. И по дороге домой, а жил он доме на улице Ленина, 63, рядом с Главпочтамтом, раздавал сладости детям со словами: «Ши миний хүүгэн байжа магад!» (Возможно, и ты мой ребёнок! ).



Самое смешное, что это могло быть правдой. Батожабай был красавец, высокий, с военной выправкой денди и сердцеед. Добрейшей души человек, щедрый и хлебосольный, он готов был угостить весь мир.



У писателя был ещё один прикол. По словам Дамбадугара Бочиктоева, заслуженного артиста России, после выплаты Батожабаю очередного писательского гонорара, а были они немаленькие, любил драматург разлаживать денежные банкноты на полу в длинном служебном корридоре театра. То ещё зрелище! И громко объявлять: «Агын хүн би гү? Мүнгэ хэрэглэhэн хүн байбал абагты!» (Есть тут агинские? Кому нужны деньги, забирайте!). Уж что оставалось после этого от гонорара - история умалчивает.



А вот Лариса Егорова, народная артистка России, смеётся, как она, молодая ещё актриса, была вусмерть Батожабаем напугана. Дело было на премьере спектакля «Катастрофа» по его пьесе, где Лариса Ильинична играла Цзян Цин, жену Мао Цзэдуна. В этот вечер Даширабдан Одбоевич с серьёзным видом предупредил Егорову, что теперь она в чёрном списке китайских спецслужб: «Такие дела они не пропускают и берут на заметку, теперь ты в их чёрном списке!» Девушка перепуганно спросила у писателя: «А что они могут сделать?» Вот тут драматург разошёлся, и стал пересказывать ей про ужасы культурной революции в Китае. Егорова хохочет, вспоминая, как много она бессонных ночей пережила тогда.



Рабдан Батожабай был городской легендой, самым обсуждаемым персонажем в Бурятии. Его жизнь была как увлекательное чтиво, передающееся из уст в уста.



Эти и другие невероятные истории, связанные с Батожабаем, до сих пор будоражат умы бурятского народа. И о них впервые начали рассказывать со сцены. Спектакль «Шалхуу Рабдан» о детском и юношеском периоде жизни «исторического человека».





Возрастное ограничение 12+



Спектакль идёт с синхронным переводом.





