В Улан-Удэ два многоквартирных дома оставались без воды

Произошёл засор коллектора



В пятницу, 18 марта, вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу в Улан-Удэ позвонил житель девятиэтажки на улице Солнечная, 28. Он сообщил, что отсутствует холодное водоснабжение.



Как выяснилось, в 17 часов управляющая компания закрыла холодное и горячее водоснабжение на два многоквартирных жилых дома – по ул. Солнечная, 28 и ул. Бийская, 87. Сделано это было для устранения засора канализационного коллектора.



В 20:45 рабочие устранили засор, водоснабжение было восстановлено. Как сообщают оперативные службы города, время отключения составило 3 часа 45 минут.

