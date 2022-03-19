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В Улан-Удэ два многоквартирных дома оставались без воды

В Улан-Удэ два многоквартирных дома оставались без воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Произошёл засор коллектора

В пятницу, 18 марта, вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу в Улан-Удэ позвонил житель девятиэтажки на улице Солнечная, 28. Он сообщил, что отсутствует холодное водоснабжение.

Как выяснилось, в 17 часов управляющая компания закрыла холодное и горячее водоснабжение на два многоквартирных жилых дома – по ул. Солнечная, 28 и ул. Бийская, 87. Сделано это было для устранения засора канализационного коллектора.

В 20:45 рабочие устранили засор, водоснабжение было восстановлено. Как сообщают оперативные службы города, время отключения составило 3 часа 45 минут.                                                                                                                                                             
отключение воды

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