Произошёл засор коллектора
В пятницу, 18 марта, вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу в Улан-Удэ позвонил житель девятиэтажки на улице Солнечная, 28. Он сообщил, что отсутствует холодное водоснабжение.
Как выяснилось, в 17 часов управляющая компания закрыла холодное и горячее водоснабжение на два многоквартирных жилых дома – по ул. Солнечная, 28 и ул. Бийская, 87. Сделано это было для устранения засора канализационного коллектора.
В 20:45 рабочие устранили засор, водоснабжение было восстановлено. Как сообщают оперативные службы города, время отключения составило 3 часа 45 минут.
В Улан-Удэ два многоквартирных дома оставались без воды
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