В Бурятии назвали лучшие суды

Также определили лучших судей республики по итогам года



В Бурятии назвали лучшие суды и лучших судей по итогам 2021 года. В Верховном суде Бурятии сообщили, что награждение состоялось на отчётно-выборной конференции судей.



В номинации «Лучший суд» среди судов до пяти составов награду взял Бичурский районный суд, от пяти до десяти составов – Гусиноозёрский городской суд, свыше десяти составов – Октябрьский районный суд Улан-Удэ.



Лучшими судьями республики стали судьи Верховного суда Бурятии Светлана Перова, Ирина Мирзаева, Татьяна Казанцева, судьи Арбитражного суда Татьяна Серебренникова, Вера Филиппова, судья Джидинского районного суда Елена Игумнова, судья Советского районного суда Улан-Удэ Денис Никонов, мировой судья судебного участка № 7 Железнодорожного района Улан-Удэ Ирина Плотникова, мировой судья судебного участка № 2 Заиграевского района Лариса Аюшеева, судья Улан-Удэнского гарнизонного военного суда Зинаида Спиридонова.



Всего в номинации «Лучший по профессии» отмечено 24 работника судов общей юрисдикции. В том числе наградили лучших помощников судей.



Почётной грамотой совета судей Бурятии за большой вклад в укрепление правосудия награжден судья Верховного суда Евгений Чупошев.



Конференция завершилась довыборами, в результате которых в состав совета судей Бурятии единогласно избрали судью Верховного суда Ирину Богданову, председателя Улан-Удэнского гарнизонного военного суда Артура Фомичева, судью Иволгинского районного суда Марину Помулеву и мирового судью судебного участка № 2 Иволгинского района Валентину Бархутову, в состав экзаменационной комиссии – судью Советского районного суда Дениса Никонова.



Кроме того, вместо выбывших ранее избранных делегатов на X всероссийский съезд судей единогласно избраны председатель Улан-Удэнского гарнизонного военного суда Артур Фомичев и мировой судья судебного участка Курумканского района Лариса Самданова.



На мероприятии прозвучал доклад об итогах работы за 2021 год. Так, в прошлом году в суды республики через портал «Электронное правосудие» ГАС «Правосудие» было подано 1818 процессуальных документов. Участникам споров направлено более 31 518 смс-уведомлений, с использованием видеоконференц-связи проведено 5257 судебных заседаний.



Всего в прошлом году в суды Бурятии поступило 281 348 гражданских и 33 351 административных дела, 77 019 материалов об административных правонарушениях, 8 926 уголовных дел.



Отмечается, что практически все принятые в производство дела рассмотрены в установленные законом процессуальные сроки, а увеличение нагрузки не повлияло на качество отправления правосудия.



