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Полиция проводит рейды на льду Байкала

Полиция проводит рейды на льду Байкала
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция призывает туристов не проезжать на машинах по льду Байкала вне переправы

Для предупреждения несчастных случаев сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции отделения «Эхирит-Булагатский» регулярно проводят совместные рейды на территории Ольхонского района на льду Байкала.

- Ежегодно происходят случаи, когда люди по собственной безответственности проваливаются под лёд или оказываются на отколовшихся льдинах. Особенно это актуально с наступлением весны и потеплением погоды, когда происходит таяние льда и снежного покрова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области

Рейды направлены на выявление водителей, игнорирующих запрещающие знаки о запрете несанкционированных выездов на лёд Байкала вне переправы В ходе беседы с водителями инспекторы предупреждают их об опасности выезда на рыхлый и непрочный лёд и вручают профилактические листовки.

С начала года за подобные нарушения к административной ответственности были привлечены 11 граждан.

Как сообщал «Байкал-Daily», за последний месяц было зафиксировано несколько случаев на Байкале, когда машины уходили под лёд.

В начале марта в Северо-Байкальском регионе Бурятии под лёд частично провалился автомобиль «Нива». В машине ехали двое мужчин, они успели вовремя выбраться. На помощь к ним приехали спасатели и доставили их домой.

9 марта в 12 километрах от мыса Зундук на озере Байкал в ледяном нажиме (щели, края которой нажаты друг на друга, из-за чего над щелью лежит торос – ред.) передними колёсами застрял легковой автомобиль. В автомобиле находились водитель и два пассажира. К месту происшествия выдвинулась спасательная бригада, людей спасли и отвезли в деревню Курма, где передали родственникам. Пострадавших нет.

14 марта автомобиль Ford Ranger ехал от мыса Хобой в посёлок Турка Прибайкальского района Бурятии. В пути пикап попал в трещину передними колёсами и застрял. На помощь из посёлка Усть-Баргузин выехал вездеход «Трэкол» с двумя спасателями. Автомобиль они обнаружили в 30 км от берега. Мужчина и женщина не пострадали.
полиция Байкал лед

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