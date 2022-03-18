Ганболдын Болор получила очередное звание «бригадный генерал»
По случаю 101-й годовщины Вооружённых сил Монголии президент страны Ухнаагийн Хурэлсух издал указ о присвоении очередного звания «бригадный генерал» начальнику отдела подготовки генерального штаба ВС полковнику Ганболдын Болор. Впервые в Монголии звание генерала присвоили женщине.
Президент Монголии поздравил Ганболдын Болор с получением первой генеральской звезды, а также членов её семьи, родственников и весь личный состав. Также он подчеркнул, что появление первой женщины в звании генерала в истории Монголии является новой тенденцией в Вооружённых силах страны.
Ганболдын Болор работала в вычислительном центре генерального штаба ВС, преподавателем кафедры связи университета обороны, руководителем центра обучения иностранным языкам университета, начальником службы связи противовоздушной обороны, старшим специалистом в отделе иностранных дел и сотрудничества министерства обороны, а также занимала должности начальника отдела подготовки кадров национального университета обороны. Кроме этого, она дважды назначалась начальником штаба миротворческих операций ООН и была первой из Монголии избрана на руководящую должность в штаб-квартире ООН. Она считается одной из лучших государственных служащих, внёсших значительный вклад в реализацию политики безопасности страны политическим и дипломатическим путями.
Монголия занимает 17-е место в мире по количеству женщин-миротворцев из более чем 100 стран, предоставляющих своих военных в миссии ООН, и первое место среди стран Северо-Восточной Азии, сообщает новостное агентство Монцамэ.
В Монголии впервые генералом стала женщина
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