В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые стали участниками конкурса карандашных рисунков



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ отметили День цветных карандашей. Мероприятие организовали сотрудники воспитательного отдела.



Осуждённым рассказали об истории праздника, поведали занимательные факты о карандашах и провели конкурс карандашных рисунков на свободную тематику.



- По мнению организаторов мероприятия, рисовать карандашами полезно, так как это развивает моторику и мышцы рук, а также способствует развитию творческих способностей, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



