Осуждённые стали участниками конкурса карандашных рисунков
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ отметили День цветных карандашей. Мероприятие организовали сотрудники воспитательного отдела.
Осуждённым рассказали об истории праздника, поведали занимательные факты о карандашах и провели конкурс карандашных рисунков на свободную тематику.
- По мнению организаторов мероприятия, рисовать карандашами полезно, так как это развивает моторику и мышцы рук, а также способствует развитию творческих способностей, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
Общество, Фото:
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