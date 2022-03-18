 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка

В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявления на заготовку древесины уже принимают

21 марта национальный парк «Тункинский» возобновляет заключение договоров купли-продажи древесины для собственных нужд жителей Тункинского района Бурятии. Заявления на заключение договоров уже принимают. Желающие могут подать заявления в инспекторские участки национального парка.

Стоимость оформления дровяной древесины снизилась и составит примерно 120 рублей за 20 кубических метров.

- Всем известно, что наш национальный парк расположен в границах района, что накладывает не только определённые ограничения для жителей района, но и даёт некоторые преференции. Именно это позволило значительно снизить стоимость заготовки древесины, - сообщили в пресс-службе нацпарка.

Работа по вопросу снижения стоимости древесины началась в 2021 году. Совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой и администрации Тункинского района желаемая цель была достигнута.

В итоге министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло решение о возмещении затрат на отвод и таксацию лесосек для граждан. Тем самым жители Тункинского района, в отличие от жителей других районов Бурятии, при оформлении договоров будут оплачивать только ставки платы за древесину.

- Обращаем ваше внимание, что из-за сокращения лесных насаждений, подходящих по возрастной структуре и составу насаждений для проведения рубок обновления, возможен отказ в заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки деловой древесины. Для решения данной проблемы, национальный парк планирует по согласованию с минприроды России внести в 2023 году изменения в лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов, - отметили в нацпарке.

К заготовителям дров обратились с просьбой бережно относиться к лесу.

- Уникальная природа нашего парка известна не только в республики Бурятия, но и далеко за её пределами. Сотрудники парка делают всё возможное для её сохранения. Но дело охраны природы невозможно без вашего участия. Просим при заготовке древесины бережно относиться к подросту в лесу и соблюдать все правила заготовки и пожарной безопасности, - заключили в Тункинском нацпарке.

Лес национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
Общество, 18.03.2022
Осуждённые стали участниками конкурса карандашных рисунков
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
Общество, 18.03.2022
Заявления на заготовку древесины уже принимают
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
Общество, 18.03.2022
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Общество, 18.03.2022
Также отмечается День монгольского солдата
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 18.03.2022
Ханда Занаевна Жалсанова всю жизнь проработала медсестрой
В Бурятии объяснили решение сохранить масочный режим
В Бурятии объяснили решение сохранить масочный режим
Общество, 18.03.2022
Республика пока не спешит следовать опыту других регионов, отменивших маски
В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы
В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы
Общество, 18.03.2022
Дворы Бурятии благоустроят по четырём типовым проектам
В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов
В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов
Общество, 18.03.2022
Бабушка, не веря, что деньги найдут, даже не обращалась в полицию
Житель Бурятии отметил 90-летие
Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество, 18.03.2022
Будаханда Бабуевич Бабуев имеет значок ударника коммунистического труда
В Бурятии прибыли два беженца из ЛНР и ДНР
В Бурятии прибыли два беженца из ЛНР и ДНР
Общество, 18.03.2022
Люди приехали в республику самостоятельно
«Единая Россия» займётся продовольственной безопасностью
«Единая Россия» займётся продовольственной безопасностью
Общество, 18.03.2022
Партийцы обсудили меры поддержки сельхозпроизводителей
В Бурятии за два месяца выявили почти 2,5 тысячи нарушений закона
В Бурятии за два месяца выявили почти 2,5 тысячи нарушений закона
Общество, 18.03.2022
Прокуратура опубликовала основные статистические данные за январь ‒ февраль 2022 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^