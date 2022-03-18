В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка

Заявления на заготовку древесины уже принимают
21 марта национальный парк «Тункинский» возобновляет заключение договоров купли-продажи древесины для собственных нужд жителей Тункинского района Бурятии. Заявления на заключение договоров уже принимают. Желающие могут подать заявления в инспекторские участки национального парка.
Стоимость оформления дровяной древесины снизилась и составит примерно 120 рублей за 20 кубических метров.
- Всем известно, что наш национальный парк расположен в границах района, что накладывает не только определённые ограничения для жителей района, но и даёт некоторые преференции. Именно это позволило значительно снизить стоимость заготовки древесины, - сообщили в пресс-службе нацпарка.
Работа по вопросу снижения стоимости древесины началась в 2021 году. Совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой и администрации Тункинского района желаемая цель была достигнута.
В итоге министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло решение о возмещении затрат на отвод и таксацию лесосек для граждан. Тем самым жители Тункинского района, в отличие от жителей других районов Бурятии, при оформлении договоров будут оплачивать только ставки платы за древесину.
- Обращаем ваше внимание, что из-за сокращения лесных насаждений, подходящих по возрастной структуре и составу насаждений для проведения рубок обновления, возможен отказ в заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки деловой древесины. Для решения данной проблемы, национальный парк планирует по согласованию с минприроды России внести в 2023 году изменения в лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов, - отметили в нацпарке.
К заготовителям дров обратились с просьбой бережно относиться к лесу.
- Уникальная природа нашего парка известна не только в республики Бурятия, но и далеко за её пределами. Сотрудники парка делают всё возможное для её сохранения. Но дело охраны природы невозможно без вашего участия. Просим при заготовке древесины бережно относиться к подросту в лесу и соблюдать все правила заготовки и пожарной безопасности, - заключили в Тункинском нацпарке.
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
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