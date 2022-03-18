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Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии

Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Закаменск-инфо"
Он будет храниться в специально изготовленном холодильнике

18 марта в Закаменском районе Бурятии ледяной «ганжир» передадут в Санагинский дацан. Символ будет передан в специально изготовленном для этого холодильнике.

Как сообщал ранее «Байкал Daily», в конце прошлого года на центральной площади города Закаменск внутри ледового треугольника была обнаружена фигура, похожая на шпиль дугана – ганжир. Многие верующие увидели в этом знак свыше. Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо-лама Дамба Аюшеев отметил, что это благодатный знак — приход на землю божества Арьяа-Баала.

Напомним, что вблизи Санагинского дацана сейчас строят самую большую статую Будды Арьяа-Баалы, открытие которой запланировано этим летом. Сейчас в дацане идёт активная подготовка к закладке в 41-метровую статую «шуна» – святых составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Бурятия Закаменский район дацан буддизм Сангха

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