Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Похолодание, зафиксированное в середине марта в Бурятии, постепенно отступает. В выходные ещё сохранится морозная погода, а вот новая неделя начнётся с потепления. Местами температура воздуха прогреется до плюс пяти градусов.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 19 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.
В воскресенье, 20 марта, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.
Новая неделя начнётся с плюсовой дневной температуры. 21 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, днём 0,+5, местами -4,-9.
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
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