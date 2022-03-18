Также отмечается День монгольского солдата
Сегодня, 18 марта, Монголия отмечает День монгольского солдата и 101-летие создания Вооружённых Сил страны.
18 марта 1921 года Монгольская народная армия во главе с главнокомандующим Д.Сухбаатаром освободила город Хиагт от китайских милитаристов и установила первую победу революции. Именно отсюда современная Монгольская народная армия начала эстафету победы за независимость страны, создав Вооруженные Силы, сообщает агентство новостей «Монцамэ».
Согласно закону «О государственных праздниках и знаменательных датах», принятому в 2003 году, 18 марта отмечался как День Вооруженных Сил, а в 2011 году, в результате внесения поправок в этот закон, стал отмечаться как День монгольского солдата.
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
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