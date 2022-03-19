 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 марта

18 марта

Популярное

В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -4 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём до 12 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -2,-4.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии впервые генералом стала женщина
В Монголии впервые генералом стала женщина
Общество, 18.03.2022
Ганболдын Болор получила очередное звание «бригадный генерал»
В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили 150 млн рублей
В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили 150 млн рублей
Общество, 18.03.2022
На эти средства будут проведены модернизация и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры
В Чите ветерана поздравили с 95-летием
В Чите ветерана поздравили с 95-летием
Общество, 18.03.2022
Со своей супругой именинник живёт уже 69 лет
В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
Общество, 18.03.2022
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов
Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса
Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса
Общество, 18.03.2022
Также планируется собрать классы по изучению бурятского языка как родного

Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии
Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии
Общество, 18.03.2022
Он будет храниться в специально изготовленном холодильнике
В Иркутской области расширят льготы по транспортному налогу
В Иркутской области расширят льготы по транспортному налогу
Общество, 18.03.2022
Нововведения коснутся отдельных социальных категорий граждан
В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Общество, 18.03.2022
В Улан-Удэ будет отремонтирован музей истории города
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья лавиноопасно
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья лавиноопасно
Общество, 18.03.2022
Туристов призывают воздержать от походов
В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
Общество, 18.03.2022
Норка бросила добычу при виде госинспекторов
В Бурятии назвали лучшие суды
В Бурятии назвали лучшие суды
Общество, 18.03.2022
Также определили лучших судей республики по итогам года
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Общество, 18.03.2022
Полиция призывает туристов не проезжать на машинах по льду Байкала вне переправы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^