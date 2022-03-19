В Бурятии местами небольшой снег

В Улан-Удэ днём до -4 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 марта по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём до 12 м/с. Температура ночью -15,-17, днём -2,-4.





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