В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха
В Хоринском районе Бурятии будут благоустроены три общественные территории. По двум объектам уже заключены контракты с подрядными организациями. Работы будут завершены до 1 сентября.
В районном центре на сумму более 1 млн рублей в парке культуры и отдыха планируется установить два детских игровых комплекса, кресло-качалку, лавочки, урны, освещение и ограждение.
- В этом году работа по благоустройству парка в селе Хоринск продолжится по плану. В 2019 году там началось строительство роллердрома площадью 1043 кв. м. В последующие годы были установлены новые металлические ворота на входе в парк и уличная площадка ГТО с тренажёрами, – рассказал Булат Цыремпилов, глава МО «Хоринский район».
В селе Верхние Тальцы благоустроят зону отдыха по улице Кучумова. На сумму в размере 300 тысяч рублей подрядная организация произведёт работы по установке двух спортивных комплексов, скамеек и урн. Также будет проведено освещение.
В улусе Тэгда на центральной площади в этом году планируется монтаж скамеек, урн, а также укладка брусчатки, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории
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