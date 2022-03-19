В Хоринском районе Бурятии благоустроят 3 общественные территории

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха



В Хоринском районе Бурятии будут благоустроены три общественные территории. По двум объектам уже заключены контракты с подрядными организациями. Работы будут завершены до 1 сентября.



В районном центре на сумму более 1 млн рублей в парке культуры и отдыха планируется установить два детских игровых комплекса, кресло-качалку, лавочки, урны, освещение и ограждение.



- В этом году работа по благоустройству парка в селе Хоринск продолжится по плану. В 2019 году там началось строительство роллердрома площадью 1043 кв. м. В последующие годы были установлены новые металлические ворота на входе в парк и уличная площадка ГТО с тренажёрами, – рассказал Булат Цыремпилов, глава МО «Хоринский район».



В селе Верхние Тальцы благоустроят зону отдыха по улице Кучумова. На сумму в размере 300 тысяч рублей подрядная организация произведёт работы по установке двух спортивных комплексов, скамеек и урн. Также будет проведено освещение.



В улусе Тэгда на центральной площади в этом году планируется монтаж скамеек, урн, а также укладка брусчатки, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

