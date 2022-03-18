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Театр Бурятии принимает участие в фестивале имени Валентина Распутина

Театр Бурятии принимает участие в фестивале имени Валентина Распутина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль проходит в Иркутске с 15 по 20 марта

15 марта в Иркутске открылся первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. Открытие мероприятия прошло в день 85-летия писателя.

В фестивале принимают участие 11 театральных коллективов из восьми регионов страны: Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологодской и Иркутской областей, которые покажут 13 спектаклей.

Театральный фестиваль стал центральным мероприятием программы празднования юбилея писателя. Всего в этой программе более 50 мероприятий. Это выставки, творческие встречи, показы кинофильмов.

В афише фестиваля, в числе прекрасных постановок из разных регионов страны, есть и спектакль Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева «Полёт. Бильчирская история» (12+), поставленный Сойжин Жамбаловой по повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» (16+), который состоится 19 марта на сцене Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

- Фестиваль направлен на популяризацию наследия писателя путём воплощения в театральном искусстве, организацию живого диалога о творчестве писателя, показ лучших спектаклей по его произведениям. Фестиваль предполагает проведение творческих встреч со специалистами по изучению творческого наследия В.Г. Распутина, а также с экспертами в области театрального искусства, которые позволят более полно и глубинно погрузиться в творчество писателя, а также обсудить сценическое воплощение его произведений, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
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