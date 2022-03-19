Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В Бурятии с 12 по 14 мая фестиваль «UU.SOUND» вновь соберёт под своим крылом начинающих музыкантов Улан-Удэ и других городов страны. Фестиваль не ограничивается определённым музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей.
Мероприятие проходит в формате шоу-кейса. Днём участники и все желающие могут посетить лекции различных представителей из музыкального сообщества организаторами концертов и фестивалей, артистов и их менеджмента, представителями билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалистов. А вечером зрители увидят выступления всех групп на концертных площадках.
Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте Бурятской филармонии до 15 апреля. Экспертный совет фестиваля отберёт заявки особо выделяющихся участников — они и выступят перед зрителями на вечерней программе.
Программа фестиваля, лектория и анонс концертов приглашённых гостей шоу-кейса будет объявлена уже очень скоро, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Возрастное ограничение 12+
Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»
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