Бурятия вновь примет фестиваль «UU.SOUND»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом



В Бурятии с 12 по 14 мая фестиваль «UU.SOUND» вновь соберёт под своим крылом начинающих музыкантов Улан-Удэ и других городов страны. Фестиваль не ограничивается определённым музыкальным стилем: будут выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей.



Мероприятие проходит в формате шоу-кейса. Днём участники и все желающие могут посетить лекции различных представителей из музыкального сообщества организаторами концертов и фестивалей, артистов и их менеджмента, представителями билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалистов. А вечером зрители увидят выступления всех групп на концертных площадках.



Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте Бурятской филармонии до 15 апреля. Экспертный совет фестиваля отберёт заявки особо выделяющихся участников — они и выступят перед зрителями на вечерней программе.



Программа фестиваля, лектория и анонс концертов приглашённых гостей шоу-кейса будет объявлена уже очень скоро, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Возрастное ограничение 12+

