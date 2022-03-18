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В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы

В Бурятии во дворах появятся зоны тихого отдыха и велосипедные трассы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дворы Бурятии благоустроят по четырём типовым проектам

В Бурятии пообещали не только привести в порядок дворы, но и сделать из них нормальные зоны отдыха. Работы состоятся в рамках федеральной программы «1000 дворов». Сумма финансирования впечатляет – 859 миллионов рублей.

В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что на эту сумму будут реконструированы 247 дворов.

Пока решается, каким многоквартирным домам повезёт с включением в программу.

Однако уже известны типовые проекты, которые будут применяться при строительстве новых площадок. Проекты разработали минстрой Бурятии и Центр компетенции городской среды.

- Нами разработано четыре типовых решения, по которым будут благоустраиваться дворовые территории. Первое типовое решение - это проект, который включает в себя детскую зону для детей до трёх лет, детскую зону до 14 лет, спортивную зону и зону тихого отдыха. Второй проект включает зону для игры в мяч, а также инклюзивная зона. В третий проект мы предлагаем включить помимо всего прочего «памп-трек» - это специальная велосипедная трасса. И четвёртый проект будет включать все вышеперечисленные зоны, - сообщила руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Функциональное наполнение каждой площадки будет проходить обязательное согласование с жителями. К примеру, какое планируют установить игровое оборудование на объекте, будут решать именно жители, заверил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

Первые дворы, благоустроенные по программе «1000 дворов», будут сданы в ноябре 2022 года.

благоустройство дворовые территории

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