К участию приглашаются юные актёры из школьных театров
Этой весной юные актёры из Улан-Удэ могут показать свои творческие способности на городском театральном фестивале-конкурсе «Золотая маска». Мероприятие призвано помочь развитию школьных театров в образовательных учреждениях и стать социальным лифтом для талантливых детей.
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования столицы Бурятии. Особенностью конкурса, который состоится 1 апреля, станет дистанционный формат проведения. Регистрация для участия проводится с 1 по 31 марта на сайте goldmaska03.ru.
Жюри определит победителей фестиваля-конкурса на основании балльной системы в каждой возрастной группе и жанровой принадлежности. Гран-при и дипломы лауреатов в различных номинациях будут вручены участникам 8 апреля в детском оздоровительно-образовательном центре «Родник». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт театральный конкурс «Золотая маска»
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