В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов



На прошлой неделе в Тункинском районе Бурятии прошло первенство республики по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённое памяти Героя Советского Союза снайпера Жамбыла Тулаева. Участниками соревнований стали более 50 юных спортсменов Улан-Удэ и Тункинского района.



Победители и призёры соревнований:



«Стандарт-юниоры»

Первое место - Михей Б., Улан-Удэ

Второе место - Булат Б., Кыренская СОШ

Третье место - Субан Б., Горхонская СОШ



«Стандарт-супер-юниоры»

Первое место – Софья Н.

Второе место – Ардан Ч.

Третье место – Константин Ц



«Опен-юниоры»

Первое место – Еши Ц.

Второе место – Артём Д.

Третье место – Александр П.



«Опен-суперюниор»

Первое место – Денис О.

Второе место – Гармажап К.

Третье место – Иосиф Б.



Девочки 11-15 лет

Первое место – София Н.

Второе место – Елизавета Т.

Третье место - Суржана Б., Толтойская СОШ.



«Стандарт-юниор»

Первое место – Михей Б.

Второе место – Ашатэй Т.



«Стандарт-супер-юниор»

Первое место – Софья Н.

Второе место – Константин Ц.



«Опен-юниор»

Первое место – Еши Ц.

Второе место – Артём Д.



«Опен-супер-юниор»

Первое место – Иосиф Б.

Второе место – Гармажап К.



«Супер-юниорки»

Первое место – Софья Н.

Второе место – Лариса Ш.



«Юниорки»

Первое место - Яна Х.



В командном соревновании в категории «Стандарт-супер-юниоры»:

Первое место – команда федерации практической стрельбы;

Второе место - команда федерации практической стрельбы;

Третье место - Кыренская СОШ (Эрдэм З., Александра М., Бато О.).



В категории «Стандарт-юниор» победителями стала команда Кыренской СОШ в составе Гэсэра О., Булата Б., Субана Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.





