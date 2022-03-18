В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов
На прошлой неделе в Тункинском районе Бурятии прошло первенство республики по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённое памяти Героя Советского Союза снайпера Жамбыла Тулаева. Участниками соревнований стали более 50 юных спортсменов Улан-Удэ и Тункинского района.
Победители и призёры соревнований:
«Стандарт-юниоры»
Первое место - Михей Б., Улан-Удэ
Второе место - Булат Б., Кыренская СОШ
Третье место - Субан Б., Горхонская СОШ
«Стандарт-супер-юниоры»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Ардан Ч.
Третье место – Константин Ц
«Опен-юниоры»
Первое место – Еши Ц.
Второе место – Артём Д.
Третье место – Александр П.
«Опен-суперюниор»
Первое место – Денис О.
Второе место – Гармажап К.
Третье место – Иосиф Б.
Девочки 11-15 лет
Первое место – София Н.
Второе место – Елизавета Т.
Третье место - Суржана Б., Толтойская СОШ.
«Стандарт-юниор»
Первое место – Михей Б.
Второе место – Ашатэй Т.
«Стандарт-супер-юниор»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Константин Ц.
«Опен-юниор»
Первое место – Еши Ц.
Второе место – Артём Д.
«Опен-супер-юниор»
Первое место – Иосиф Б.
Второе место – Гармажап К.
«Супер-юниорки»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Лариса Ш.
«Юниорки»
Первое место - Яна Х.
В командном соревновании в категории «Стандарт-супер-юниоры»:
Первое место – команда федерации практической стрельбы;
Второе место - команда федерации практической стрельбы;
Третье место - Кыренская СОШ (Эрдэм З., Александра М., Бато О.).
В категории «Стандарт-юниор» победителями стала команда Кыренской СОШ в составе Гэсэра О., Булата Б., Субана Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
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