 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе

В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов

На прошлой неделе в Тункинском районе Бурятии прошло первенство республики по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённое памяти Героя Советского Союза снайпера Жамбыла Тулаева. Участниками соревнований стали более 50 юных спортсменов Улан-Удэ и Тункинского района.

Победители и призёры соревнований:

«Стандарт-юниоры»
Первое место - Михей Б., Улан-Удэ
Второе место - Булат Б., Кыренская СОШ
Третье место - Субан Б., Горхонская СОШ

«Стандарт-супер-юниоры»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Ардан Ч.
Третье место – Константин Ц

«Опен-юниоры»
Первое место – Еши Ц.
Второе место – Артём Д.
Третье место – Александр П.

«Опен-суперюниор»
Первое место – Денис О.
Второе место – Гармажап К.
Третье место – Иосиф Б.

Девочки 11-15 лет
Первое место – София Н.
Второе место – Елизавета Т.
Третье место - Суржана Б., Толтойская СОШ.

«Стандарт-юниор»
Первое место – Михей Б.
Второе место – Ашатэй Т.

«Стандарт-супер-юниор»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Константин Ц.

«Опен-юниор»
Первое место – Еши Ц.
Второе место – Артём Д.

«Опен-супер-юниор»
Первое место – Иосиф Б.
Второе место – Гармажап К.

«Супер-юниорки»
Первое место – Софья Н.
Второе место – Лариса Ш.

«Юниорки»
Первое место - Яна Х.

В командном соревновании в категории «Стандарт-супер-юниоры»:
Первое место – команда федерации практической стрельбы;
Второе место - команда федерации практической стрельбы;
Третье место - Кыренская СОШ (Эрдэм З., Александра М., Бато О.).

В категории «Стандарт-юниор» победителями стала команда Кыренской СОШ в составе Гэсэра О., Булата Б., Субана Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.


Бурятия первенство Бурятии спорт практическая стрельба Тункинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
В Бурятии прошло первенство по практической стрельбе
Общество, 18.03.2022
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов
Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса
Бурятский язык в республике начнут изучать с 1 класса
Общество, 18.03.2022
Также планируется собрать классы по изучению бурятского языка как родного

Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии
Буддийское «чудо» станет достопримечательностью дацана в Бурятии
Общество, 18.03.2022
Он будет храниться в специально изготовленном холодильнике
В Иркутской области расширят льготы по транспортному налогу
В Иркутской области расширят льготы по транспортному налогу
Общество, 18.03.2022
Нововведения коснутся отдельных социальных категорий граждан
В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Общество, 18.03.2022
В Улан-Удэ будет отремонтирован музей истории города
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья лавиноопасно
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья лавиноопасно
Общество, 18.03.2022
Туристов призывают воздержать от походов
В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
В Бурятии запечатлели испугавшуюся норку
Общество, 18.03.2022
Норка бросила добычу при виде госинспекторов
В Бурятии назвали лучшие суды
В Бурятии назвали лучшие суды
Общество, 18.03.2022
Также определили лучших судей республики по итогам года
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Полиция проводит рейды на льду Байкала
Общество, 18.03.2022
Полиция призывает туристов не проезжать на машинах по льду Байкала вне переправы
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
В улан-удэнской колонии отметили День цветных карандашей
Общество, 18.03.2022
Осуждённые стали участниками конкурса карандашных рисунков
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
В Бурятии жители Тунки смогут заготавливать дрова из лесов нацпарка
Общество, 18.03.2022
Заявления на заготовку древесины уже принимают
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
В начале следующей недели в Бурятии потеплеет
Общество, 18.03.2022
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Монголия празднует 101-летие создания Вооружённых Сил страны
Общество, 18.03.2022
Также отмечается День монгольского солдата
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 18.03.2022
Ханда Занаевна Жалсанова всю жизнь проработала медсестрой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^