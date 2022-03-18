В Улан-Удэ открылась фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе»

Вход на выставку бесплатный



В Улан-Удэ начала работу фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе». На выставке в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова представлены 21 фотография.



- Восемь лет назад жители Крымского полуострова единогласно выбрали свой путь — путь возвращения в родную гавань. Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей страной открыл новые возможности для развития региона. В фотовыставку, посвящённую годовщине этого события, вошли фотографии ТАСС, которые рассказывают о впечатляющих результатах пройдённого пути. В их числе — масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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