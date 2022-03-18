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В Иркутске появится кинематографическая студия звукозаписи

В Иркутске появится кинематографическая студия звукозаписи
Общество,  Фото:pixabay.com
Она откроется в конце этого года

Первая государственная профессиональная студия звукозаписи для производства кино появится в Иркутске. Она будет размещена в здании Иркутского областного кинофонда. На реализацию проекта выделено 1,5 млн рублей. Студия необходима для записи и обработки аудиодорожек фильмов. Сейчас этот процесс происходит с использованием спецоборудования на съёмочной площадке, либо в малом зале кинофонда.

- Студия позволит осуществлять качественное озвучивание фильмов, а также профессионально сводить звук и изображение. Эта работа является неотъемлемой частью производства фильмов. Зачастую, чтобы качественно сводить звук и картинку, нашим кинодокументалистам приходилось обращаться в частные фирмы, даже за пределами области – в Москве и Санкт-Петербурге. Вскоре эта проблема будет решена. Также мы планируем оказывать поддержку музыкантам, творческим коллективам, артистам учреждений культуры Прибайкалья, чтобы они могли в нормальных условиях записывать свои выступления и в последствии выпускать саундтреки, - отметил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Помещение для будущей студии звукозаписи уже определено, сейчас его ремонтируют. Его площадь составляет около 50 квадратных метров. Затем в нём специалисты установят специальную звукоизоляционную конструкцию. Она будет стоять на платформе, по периметру её обошьют акустическими панелями. В студии установят профессиональный пульт монтажёра, компьютер, динамики, высокочувствительные студийные микрофоны. Оборудование будет поставлено в ближайшее время в рамках договорных обязательств с подрядчиком. Открыть студию звукозаписи планируется в конце года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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