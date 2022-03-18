Жителей Бурятии просят пройти опрос о коррупции в ГИБДД

Опрос запущен на сайте ГИБДД



В марте на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Опросы общественного мнения» появился новый онлайн-опрос. УГИБДД по Бурятии призывает жителей республики принять в нём участие.



Участникам опроса предлагается ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6-12 месяцев».



Ссылка для голосования – https://xn--90adear.xn--p1ai/polls/116

