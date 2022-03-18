Нововведения коснутся отдельных социальных категорий граждан
В Иркутской области будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов, касающихся антисанкционного реагирования. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил на заседании штаба по стабилизации экономики.
- Нами принято важное решение о расширении льгот по транспортному налогу в отношении отдельных социальных категорий граждан, в том числе ветеранов войны, боевых действий, труда, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Предлагается повысить порог мощности автомобилей, попадающих под льготу, - пояснил Игорь Кобзев и поручил министерству экономического развития и промышленности Иркутской области в кратчайшие сроки подготовить соответствующий проект закона.
На заседании большое внимание было уделено вопросам поддержки предпринимательства. Была отмечена активность инвесторов в работе по развитию бизнеса на территории Иркутской области. Статистика свидетельствует о приросте объёма инвестиций в основной капитал региона за 2021 год до 527,8 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2020 году.
Министерству экономического развития и промышленности региона поручено совместно с Минэкономики РФ проработать вопрос распространения мер господдержки на региональные системообразующие организации. Кроме того, ведомству рекомендовано провести программу бизнес-акселерации для региональных экспортёров, а также активизировать бизнес-миссии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не ввели санкции в отношении России.
Губернатор отметил, что отдельные муниципалитеты региона принимают свои меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Так, власти Братска до конца года установили ставку арендной платы за земельные участки под объектами муниципальной собственности в один рубль и отменили начисление пени по таким договорам аренды. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области расширят льготы по транспортному налогу
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