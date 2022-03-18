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В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов

В Иркутской области продавец вернула пенсионерке потерянные 4 тысячи долларов
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Бабушка, не веря, что деньги найдут, даже не обращалась в полицию

В Усолье-Сибирском полицейские продавец нашла 4 тысячи долларов, но не присвоила их, а обратилась в полицию. Деньги, которые бабушка откладывала на свадьбу внучки, она получила обратно.

- Несколько дней назад в межмуниципальный отдел МВД России «Усольский» обратилась местная жительница. Она рассказала сотрудникам полиции, что неподалеку со своим рабочим местом нашла конверт с иностранной валютой и хочет, чтобы оперативники установили человека, потерявшего крупную сумму. Заявительница передала конверт оперативникам. Однако в тот день в полицию с заявлением о потере никто не обратился. Сыщики провели оперативно-розыскные мероприятия и в короткие сроки установили личность 70-летней жительницы Усольского района, которая предположительно потеряла 4 тысячи долларов. Полицейские убедились в том, что она является владелицей конверта, после обрадовали ее новостью, что деньги обнаружены, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Пожилая женщина приехала в город Усолье-Сибирское, чтобы снять крупную сумму денег - она мечтала сделать ценный подарок на свадьбу внучке. Поэтому сняла со счёта средства, которые давно копила. Боясь за их сохранность, она убрала конверт в карман и не заметила, как выронила его.

Уже дома жительница Усольского района обнаружила потерю, но в полицию обращаться не стала.

За проявленную гражданскую позицию начальник межмуниципального отдела МВД России «Усольский» Василий Васильев в торжественной обстановке поощрил 38-летнюю усольчанку и поблагодарил её за отзывчивость и неравнодушие. Сама женщина пояснила, что сильно переживала за человека, потерявшего столь крупную сумму. Она пожелала другим гражданам быть добрее и честнее к окружающим.

продавцы добро

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