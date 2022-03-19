Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу

Также состоятся первенства среди молодёжи



C 26 по 28 марта в Иркутске пройдут чемпионат Сибирского федерального округа и первенства среди молодёжи по бодибилдингу. Соревнования проведут в конференц-зале «Grand Hall» отеля «Байкал Бизнес-Центр».



27 марта в 9:00 стартует первенство СФО. В 13:00 начнётся чемпионат СФО. Чемпионат проводится в лично-командном зачёте. Соревнования пройдут в 49 категориях и 11 абсолютных первенствах. Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от количества заявленных участников.



К участию допускаются спортсмены пяти возрастных групп: девочки (до 9, 11, 15 лет, не более 3 участниц от региона в категории), мальчики (11, 14 лет), юноши (до 18 лет), юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет), взрослые – старше 23 лет и «Мастера» – женщины старше 35 лет и мужчины старше 40 лет. Каждый спортсмен может участвовать в только в одной номинации.



Победители соревнований в своих категориях определяются согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест. Победители и призёры во всех категориях награждаются дипломами, медалями и кубками. Об этом сообщает федерация бодибилдинга Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

