Также состоятся первенства среди молодёжи
C 26 по 28 марта в Иркутске пройдут чемпионат Сибирского федерального округа и первенства среди молодёжи по бодибилдингу. Соревнования проведут в конференц-зале «Grand Hall» отеля «Байкал Бизнес-Центр».
27 марта в 9:00 стартует первенство СФО. В 13:00 начнётся чемпионат СФО. Чемпионат проводится в лично-командном зачёте. Соревнования пройдут в 49 категориях и 11 абсолютных первенствах. Количество категорий может быть пересмотрено судейской коллегией в зависимости от количества заявленных участников.
К участию допускаются спортсмены пяти возрастных групп: девочки (до 9, 11, 15 лет, не более 3 участниц от региона в категории), мальчики (11, 14 лет), юноши (до 18 лет), юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет), взрослые – старше 23 лет и «Мастера» – женщины старше 35 лет и мужчины старше 40 лет. Каждый спортсмен может участвовать в только в одной номинации.
Победители соревнований в своих категориях определяются согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест. Победители и призёры во всех категориях награждаются дипломами, медалями и кубками. Об этом сообщает федерация бодибилдинга Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск примет чемпионат Сибири по бодибилдингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу
Основная миссия кинофорума – помочь творчески одарённым детям и их семьям поверить в себя и самореализоваться
У Никиты Арлакова остались жена и двое детей
Он начнёт работу 21 марта
Прежде такое фиксировали ещё в январе
Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени
Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха
Произошёл засор коллектора
Её прочитает писательница и автор пьес из Санкт Петербурга
К участию приглашаются юные актёры из школьных театров
В Улан-Удэ днём до -4 градусов
Вход на выставку бесплатный
Ганболдын Болор получила очередное звание «бригадный генерал»
Она откроется в конце этого года