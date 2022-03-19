В Бурятии состоится забег на пик Любви «Козерог 2022»

Соревнования станут этапом кубка России по скайраннингу



В Бурятии 9 апреля состоится забег на пик Любви «Козерог 2022». Соревнования проведут в посёлке Аршан Тункинского района.



В рамках забега «Козерог 2022» будут проведены следующие зачёты:

- Этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр» (протяжённость 4,0 км, перепад 1230 м);

- Чемпионат Иркутской области по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр» (протяжённость 4,0 км, перепад 1230 м);

- Детский забег (протяжённость 2,0 км, перепад 600 м).



Регистрация участников на соревнования закрывается в 23:59 6 апреля. Открытие соревнований состоится 9 апреля в 9:30. В 10:00 будет дан старт скоростного восхождения на пик Любви. В 15:30 пройдёт церемония награждения победителей и закрытие соревнований.



Старт будет дан с территории курорта «Аршан». Старт смешанный: в первой линии стартующих располагаются спортсмены, входящие в состав сборной России и Иркутской области по альпинизму в дисциплине скайраннинг. Финиш – вершинный тур на пике Любви. Спуск по пути подъёма. Контрольное время для прохождения дистанции: 3 часа 15 мин с момента старта. Пункты питания (чай, изотоник, печенье, мармелад) организуются на одном контрольном пункте и на финише дистанции, сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

