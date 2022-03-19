В Бурятии разыграют летний кубок по спортивному ориентированию

Первый этап состоится в начале апреля в Кяхтинском районе
2 апреля в Кяхтинском районе Бурятии пройдёт открытое первенство МО «Кяхтинский район» по спортивному ориентированию. Соревнования станут первым этапом кубка республики летнего сезона 2022 г.
Первенство проведут в дисциплине «Кросс – классика». Регистрацию на соревнования моно пройти по 30 марта.
Парад открытия состоится 2 апреля в 12:30. Старт первенства будет дан в 13:00.
Соревнования пройдут в местности – падь Чувочий. Проезд от Улан-Удэ на юг по автомобильной дороге федерального значения А340 Улан-Удэ — Кяхта, отворот на восток между 201 и 202 км, не доезжая 5 км до поста проверки документов на въезде в город Кяхта. Для проезда в район соревнований не требуется предъявления паспортов, но для проезда в Кяхту необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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