В Иркутске откроется центр сбора гуманитарной помощи

Он начнёт работу 21 марта



21 марта в Иркутске откроется городской центр сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Он разместится на базе городского клуба «Любимовка» по адресу: ул. Декабрьских событий, 102 (вход в танцевальный зал клуба со стороны ЗАГСа). Работа центра будет вестись в будние дни с 10 до 17 часов.



В качестве гуманитарной помощи от иркутян будут приниматься:

– средства личной гигиены (зубные щётки и паста, шампунь, мыло, гель для душа, туалетная бумага и пр.);

– средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептик, перчатки);

– постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё и пр.);

– детские принадлежности, питание (сухие смеси, каши, бутылочки, памперсы, пелёнки, книги, раскраски, карандаши);

– товары для ухода за лежачими больными и пожилыми людьми (подгузники, одноразовые пелёнки и простыни, влажные салфетки);

– продовольственные товары длительного хранения с действительным сроком годности (бакалея, сдобные изделия, консервы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, бутилированная питьевая вода);

– пластиковая посуда (ложки, вилки, тарелки, стаканчики).



- Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-47-48, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

