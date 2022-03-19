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В Иркутске откроется центр сбора гуманитарной помощи

В Иркутске откроется центр сбора гуманитарной помощи
Общество,  Фото:pixabay.com
Он начнёт работу 21 марта

21 марта в Иркутске откроется городской центр сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Он разместится на базе городского клуба «Любимовка» по адресу: ул. Декабрьских событий, 102 (вход в танцевальный зал клуба со стороны ЗАГСа). Работа центра будет вестись в будние дни с 10 до 17 часов.

В качестве гуманитарной помощи от иркутян будут приниматься:
– средства личной гигиены (зубные щётки и паста, шампунь, мыло, гель для душа, туалетная бумага и пр.);
– средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептик, перчатки);
– постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё и пр.);
– детские принадлежности, питание (сухие смеси, каши, бутылочки, памперсы, пелёнки, книги, раскраски, карандаши);
– товары для ухода за лежачими больными и пожилыми людьми (подгузники, одноразовые пелёнки и простыни, влажные салфетки);
– продовольственные товары длительного хранения с действительным сроком годности (бакалея, сдобные изделия, консервы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, бутилированная питьевая вода);
– пластиковая посуда (ложки, вилки, тарелки, стаканчики).

- Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-47-48, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск гуманитарная помощь

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