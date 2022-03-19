Он начнёт работу 21 марта
21 марта в Иркутске откроется городской центр сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Он разместится на базе городского клуба «Любимовка» по адресу: ул. Декабрьских событий, 102 (вход в танцевальный зал клуба со стороны ЗАГСа). Работа центра будет вестись в будние дни с 10 до 17 часов.
В качестве гуманитарной помощи от иркутян будут приниматься:
– средства личной гигиены (зубные щётки и паста, шампунь, мыло, гель для душа, туалетная бумага и пр.);
– средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептик, перчатки);
– постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё и пр.);
– детские принадлежности, питание (сухие смеси, каши, бутылочки, памперсы, пелёнки, книги, раскраски, карандаши);
– товары для ухода за лежачими больными и пожилыми людьми (подгузники, одноразовые пелёнки и простыни, влажные салфетки);
– продовольственные товары длительного хранения с действительным сроком годности (бакалея, сдобные изделия, консервы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, бутилированная питьевая вода);
– пластиковая посуда (ложки, вилки, тарелки, стаканчики).
- Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-47-48, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске откроется центр сбора гуманитарной помощи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Писатель Батожабай был городской легендой, одним из самых обсуждаемых персонажем в Бурятии того времени
Формат мероприятия подразумевает под собой не только концерты, но и активный обмен опытом
В райцентре продолжится обновление парка культуры и отдыха
Произошёл засор коллектора
Её прочитает писательница и автор пьес из Санкт Петербурга
К участию приглашаются юные актёры из школьных театров
В Улан-Удэ днём до -4 градусов
Вход на выставку бесплатный
Ганболдын Болор получила очередное звание «бригадный генерал»
Она откроется в конце этого года
На эти средства будут проведены модернизация и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры
Со своей супругой именинник живёт уже 69 лет
Фестиваль проходит в Иркутске с 15 по 20 марта
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов
Также планируется собрать классы по изучению бурятского языка как родного