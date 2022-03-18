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В Бурятии оштрафовали технического директора предприятия

В Бурятии оштрафовали технического директора предприятия
Общество,  Фото:pexels.com
Прокуратура выявила нарушение

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии угледобывающее предприятие, расположенное в селе Окино-Ключи – общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» - нарушалось трудовое законодательство.

Установлено, что работник предприятия, осуществляющий деятельность в качестве приёмосдатчика, допустили к труду без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.

В отношении заместителя генерального директора – технического директора возбуждено административное дело.

Государственная инспекция труда в Бурятии привлекла должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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