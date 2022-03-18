В Бурятии оштрафовали технического директора предприятия

Прокуратура выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии угледобывающее предприятие, расположенное в селе Окино-Ключи – общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» - нарушалось трудовое законодательство.



Установлено, что работник предприятия, осуществляющий деятельность в качестве приёмосдатчика, допустили к труду без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.



В отношении заместителя генерального директора – технического директора возбуждено административное дело.



Государственная инспекция труда в Бурятии привлекла должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

