Прокуратура выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии угледобывающее предприятие, расположенное в селе Окино-Ключи – общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» - нарушалось трудовое законодательство.
Установлено, что работник предприятия, осуществляющий деятельность в качестве приёмосдатчика, допустили к труду без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.
В отношении заместителя генерального директора – технического директора возбуждено административное дело.
Государственная инспекция труда в Бурятии привлекла должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии оштрафовали технического директора предприятия
Общество, Фото:
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