«Единая Россия» займётся продовольственной безопасностью

Партийцы обсудили меры поддержки сельхозпроизводителей



Меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей обсуждались на совещании «Единой России», которое прошло при участии партийцев – депутатов Госдумы, представителей животноводческих, мясоперерабатывающих предприятий, хлебопекарной отрасли, ритейла, банков, поставщиков сельхозтоваров.



О каких мерах шла речь? В первую очередь это ограничение любого рода проверок и отмена ряда штрафных санкций. Об этом сообщает сайт партии ER.ru.



- Будем просить правительство об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Жд`м постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий, — заявила координатор направления народной программы «Развитие села» от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.



Школкина также напомнила, что правительство уже поддержало предложение партии и увеличило кредиты на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также выделило 2,5 миллиарда рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Дополнительное финансирование по инициативе «Единой России» было направлено на закупку новой сельхозтехники.



- Мы оставляем за собой право просить правительство о выделении дополнительных средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению субсидий, — сообщила Школкина.



Чтобы обеспечить импортозамещение в АПК и развивать производство сельхозтехники в России, ЕР сформирует реестр потребностей предприятий отрасли в технике, комплектующих, сельхозматериалах и отправит его в Минпромторг. Это поможет аграрному комплексу закрыть вероятный дефицит в условиях санкций.



- Нужно сделать акцент на отечественную технику. Мы должны посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы, — подчеркнула депутат. Также она поддержала предложение участников совещания о расширении льготного лизинга и увеличении срока его действия с восьми до 10 лет.



Свои инициативы озвучили и представители отрасли. В частности, президент «Мираторга» Виктор Линник предложил субсидировать инвестиции в инфраструктуру отрасли для создания новых рабочих мест и запуска производств.



- Эти субсидии будут возвращаться в региональные бюджеты за счёт налогов, которые выплачивает предприятие после запуска. Также есть предложение — поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого либерализма по поводу импорта не должно быть. Надо давать конкретные поручения профильным министерствам, чтобы точечно поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые могли бы быть реализованы в течение двух-четырёх лет, — убеждён Виктор Линник.



