Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке

От действий браконьера погибли две кабарги
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте, совершенная на особо охраняемой природной территории.
В феврале 2021 года мужчина, находясь в лесу национального парка «Тункинский», установил четыре металлические петли для охоты на диких животных. Спустя три дня в ловушки попали две кабарги, которые погибли.
В результате преступления государству в лице национального парка причинён ущерб в размере 600 тысяч рублей.
- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры района о взыскании с осуждённого в доход государства ущерба в размере 600 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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