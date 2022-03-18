Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке

От действий браконьера погибли две кабарги



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконной охоте, совершенная на особо охраняемой природной территории.



В феврале 2021 года мужчина, находясь в лесу национального парка «Тункинский», установил четыре металлические петли для охоты на диких животных. Спустя три дня в ловушки попали две кабарги, которые погибли.



В результате преступления государству в лице национального парка причинён ущерб в размере 600 тысяч рублей.



- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры района о взыскании с осуждённого в доход государства ущерба в размере 600 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

