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В Бурятии за два месяца выявили почти 2,5 тысячи нарушений закона

В Бурятии за два месяца выявили почти 2,5 тысячи нарушений закона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура опубликовала основные статистические данные за январь ‒ февраль 2022 года

За два месяца 2022 года прокуратура Бурятии выявила и пресекла 2 436 нарушений закона, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 432 лица. В суды направлены 178 исковых заявлений, по протестам прокуроров отменены и изменены 36 незаконных правовых актов, по материалам проверок возбуждены семь уголовных дел.

Прокурорами установлены 214 нарушений закона о трудовых правах граждан, 93 – жилищных правах, 475 – в области охраны окружающей среды и природопользования, 159 ‒ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 257 ‒ при расходовании бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

При производстве следствия и дознания установлены 3 897 нарушений закона, по инициативе прокуроров поставлены на учёт 73 преступления, ранее известных, но по различным причинам не учтённых. Органам предварительного расследования направлено 361 требование, внесены 59 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 99 должностных лиц.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах и организациях, участвующих в исполнении уголовных наказаний, прокурорами выявлены 156 нарушений закона, для их устранения внесены 12 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 46 должностных лиц, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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