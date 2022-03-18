На большей части республики без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-западу, днём по северному Прибайкалью возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём 0,-5, по северу -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -3, -5.
В Улан-Удэ днём до -5 градусов
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Общество, 18.03.2022
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