В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В настоящее время идёт работа над статуей



Возведение статуи Будды долголетия Амитаюса подходит к завершению в ремесленной мастерской Дондока Дараева в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Полгода понадобилось умельцу и двум его помощникам, чтобы создать статую согласно буддийским канонам.



- Сначала склеиваются доски, и только потом начинается работа по приданию формы, которая, согласно учению, должна иметь определённые пропорции и изгибы, - рассказал Дондок Дараев.



Статуя Будды Амитаюса составляет порядка 3,5 метров в высоту и весит около половины тонны. Она займёт своё место в Санагинском дацане. Специально для неё там планируется построить дуган.



- Правда, в какие сроки ожидается окончание работы над статуей, мастер не говорит – по его словам, не следует торопиться в таких случаях с ответом, поскольку дело, которым он занимается, очень серьёзное, значимое и не требующее спешки, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

