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В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса

В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
В настоящее время идёт работа над статуей

Возведение статуи Будды долголетия Амитаюса подходит к завершению в ремесленной мастерской Дондока Дараева в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Полгода понадобилось умельцу и двум его помощникам, чтобы создать статую согласно буддийским канонам.

- Сначала склеиваются доски, и только потом начинается работа по приданию формы, которая, согласно учению, должна иметь определённые пропорции и изгибы, - рассказал Дондок Дараев.

Статуя Будды Амитаюса составляет порядка 3,5 метров в высоту и весит около половины тонны. Она займёт своё место в Санагинском дацане. Специально для неё там планируется построить дуган.

- Правда, в какие сроки ожидается окончание работы над статуей, мастер не говорит – по его словам, не следует торопиться в таких случаях с ответом, поскольку дело, которым он занимается, очень серьёзное, значимое и не требующее спешки, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия Закаменский район буддизм дацан статуя

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