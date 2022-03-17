В настоящее время идёт работа над статуей
Возведение статуи Будды долголетия Амитаюса подходит к завершению в ремесленной мастерской Дондока Дараева в селе Мыла Закаменского района Бурятии. Полгода понадобилось умельцу и двум его помощникам, чтобы создать статую согласно буддийским канонам.
- Сначала склеиваются доски, и только потом начинается работа по приданию формы, которая, согласно учению, должна иметь определённые пропорции и изгибы, - рассказал Дондок Дараев.
Статуя Будды Амитаюса составляет порядка 3,5 метров в высоту и весит около половины тонны. Она займёт своё место в Санагинском дацане. Специально для неё там планируется построить дуган.
- Правда, в какие сроки ожидается окончание работы над статуей, мастер не говорит – по его словам, не следует торопиться в таких случаях с ответом, поскольку дело, которым он занимается, очень серьёзное, значимое и не требующее спешки, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военнослужащие ВВО выполнили боевые пуски зенитных ракет
В настоящее время идёт работа над статуей
Движение на «Почтовом» будет ограничено с 17 по 18 марта
В мероприятии принимают участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы
Тренировки с военнослужащими запаса проходили с 15 по 17 марта
Результат скорости официально зафиксирован телеметрией
Подготовку к борьбе с лесными пожарами начали уже сейчас
Работники аэропорта присоединились к акции «Я – донор»
Победителем стал учащийся кадетской школы-интерната
Рыбу поймали, предположительно, в дельте Селенги
Временами возможен снег
В квартирах зимой температура опускается ниже -13
Актёр Андрей Соколов - фанат рыбалки
На щитах и видеоэкранах – собаки из приюта
Изготовил композицию бурятский скульптор Анатолий Шоболов