В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане

Фильм постарается объективно показать вклад Монголии в мировую историю



В Лос-Анджелесе прошло обсуждение совместного монголо-голливудского исторического кинопроекта «Godsend» о Чингисхане. В ходе встречи стороны затронули такие темы, как создание новых рабочих мест, расширение экспортных возможностей в Монголии, содействие туризму и культурным обменам, поддержка развития монгольского кинопроизводства в сотрудничестве с Голливудом, а также демонстрация истории Чингисхана и монгольского народа западному миру с позитивной стороны.



Все съёмки полнометражного художественного фильма будут проходить в Монголии, что соответствует недавно принятому парламентом закону о поощрении иностранных кино- и телевизионных проектов в стране. Монгольские инвесторы и творческие люди, непосредственно участвующие в проекте, должны сыграть особую роль в объективной передаче культурного наследия страны и вклада Монголии в мировую историю.



На встрече со съёмочной группой проекта присутствовали Джеймс Лиотта, написавший сценарий к фильму, и один из продюсеров Скотт М. Розенфельт, являющийся создателем комедии «Один дома». Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

