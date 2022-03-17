В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане

Фильм постарается объективно показать вклад Монголии в мировую историю
В Лос-Анджелесе прошло обсуждение совместного монголо-голливудского исторического кинопроекта «Godsend» о Чингисхане. В ходе встречи стороны затронули такие темы, как создание новых рабочих мест, расширение экспортных возможностей в Монголии, содействие туризму и культурным обменам, поддержка развития монгольского кинопроизводства в сотрудничестве с Голливудом, а также демонстрация истории Чингисхана и монгольского народа западному миру с позитивной стороны.
Все съёмки полнометражного художественного фильма будут проходить в Монголии, что соответствует недавно принятому парламентом закону о поощрении иностранных кино- и телевизионных проектов в стране. Монгольские инвесторы и творческие люди, непосредственно участвующие в проекте, должны сыграть особую роль в объективной передаче культурного наследия страны и вклада Монголии в мировую историю.
На встрече со съёмочной группой проекта присутствовали Джеймс Лиотта, написавший сценарий к фильму, и один из продюсеров Скотт М. Розенфельт, являющийся создателем комедии «Один дома». Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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