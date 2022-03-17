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Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью

Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью
Общество,  Фото:Telegram-канал Дмитрия Гармаева
Работники аэропорта присоединились к акции «Я – донор»

Сегодня сотрудники аэропорта «Байкал» приняли участие в акции «Я – донор».

- Целью данного мероприятия является обеспечение безопасных запасов крови посредством безвозмездного добровольного донорства, - сообщил в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятская станция переливания крови обратилась к жителям с просьбой пополнить запасы донорской крови.

- Для обеспечения лечебных учреждений нашей республики донорской кровью и её компонентами, необходимо постоянное пополнение запасов крови. На данный момент есть потребность во всех группах крови, - сообщили в медорганизации.

Доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Кроме того, 26 марта объявлено рабочей субботой.

Донорство крови Аэропорт "Байкал"

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