Победителем стал учащийся кадетской школы-интерната
В прокуратуре Советского района Бурятии вручили грамоты победителям конкурса эссе. Конкурс провели к 300-летию образования органов прокуратуры.
Ученики школы №9 и кадетской школы-интерната соревновались в написании эссе на тему «Каким я вижу прокурора». Всем участникам вручили поощрительны призы, а лучшим – грамоты и памятные подарки.
Прокурор Советского района Андрей Багаев рассказал об истории создания ведомства, основных функциях и роли прокуратуры в жизни общества. Он разъяснил действующее законодательство, а также ответственность за правонарушения и преступления.
- Прокуратура прошла славный, но трудный пусть становления и развития, играя во все времена особую роль в жизни государства. Три века назад Петр I принял решение о создании института для надзора за соблюдением законов на территории Российской империи, дабы «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония», - рассказал Андрей Багаев.
Победителем конкурса эссе стал кадет Андрей.
- Чтобы стать хорошим прокурором, нужно быть профессионалом своего дела, иметь чёткую гражданскую позицию, обладать волей, чтобы противостоять любым влияниям, - поделился своим мнением подросток.
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выбрала лучшие эссе
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