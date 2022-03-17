Рыбу поймали, предположительно, в дельте Селенги
Фотографию с крупным уловом опубликовали в паблике ribak03, посвящённом рыбалке в Бурятии.
- Представляете какие монстры водятся у нас в Бурятии? Говорят, поймана где-то в дельте Селенги. Сколько здесь килограммов, я не представляю, думаю около 20-ти. Но за рыбака рад от души, трофей очень достойный, - подписал фото администратор аккаунта.
В комментариях под постом подписчики обсуждают, что это за рыба.
В Бурятии выловили огромную рыбу
Общество, Фото:
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