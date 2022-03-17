 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Бурятии выловили огромную рыбу

В Бурятии выловили огромную рыбу
Общество,  Фото:ribak_03
Рыбу поймали, предположительно, в дельте Селенги

Фотографию с крупным уловом опубликовали в паблике ribak03, посвящённом рыбалке в Бурятии.

- Представляете какие монстры водятся у нас в Бурятии? Говорят, поймана где-то в дельте Селенги. Сколько здесь килограммов, я не представляю, думаю около 20-ти. Но за рыбака рад от души, трофей очень достойный, - подписал фото администратор аккаунта.

В комментариях под постом подписчики обсуждают, что это за рыба.
рыба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью
Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью
Общество, 17.03.2022
Работники аэропорта присоединились к акции «Я – донор»
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выбрала лучшие эссе
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выбрала лучшие эссе
Общество, 17.03.2022
Победителем стал учащийся кадетской школы-интерната
В Бурятии выловили огромную рыбу
В Бурятии выловили огромную рыбу
Общество, 17.03.2022
Рыбу поймали, предположительно, в дельте Селенги
В выходные в Бурятии не потеплеет
В выходные в Бурятии не потеплеет
Общество, 17.03.2022
Временами возможен снег
В Бурятии нашли один из самых проблемных домов
В Бурятии нашли один из самых проблемных домов
Общество, 17.03.2022
В квартирах зимой температура опускается ниже -13
На улицах Улан-Удэ «рекламируют» бездомных собак
На улицах Улан-Удэ «рекламируют» бездомных собак
Общество, 17.03.2022
На щитах и видеоэкранах – собаки из приюта
В Забайкалье открыли первый памятник врачам и учителям
В Забайкалье открыли первый памятник врачам и учителям
Общество, 17.03.2022
Изготовил композицию бурятский скульптор Анатолий Шоболов
Информационный центр СК России запустил Telegram-канал
Информационный центр СК России запустил Telegram-канал
Общество, 17.03.2022
Ежедневно в информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений
Жителя Бурятии поздравили с 95-летием
Жителя Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 17.03.2022
Даша Шагдарович долгие годы трудился в совхозе
В Бурятии прошли пожарные учения в отделе Росгвардии
В Бурятии прошли пожарные учения в отделе Росгвардии
Общество, 17.03.2022
Росгвардейцы нередко приходят на помощь при пожарах
Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу
Жителей Бурятии приглашают сдать кровь в субботу
Общество, 17.03.2022
Необходимо пополнить запасы всех групп крови
Сказочные персонажи украсили ограждение детсада в Улан-Удэ
Сказочные персонажи украсили ограждение детсада в Улан-Удэ
Общество, 17.03.2022
Детский сад расписали картинами на тему сказок Пушкина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^