Временами возможен снег
В ближайшие дни в Бурятии сохранится холодная погода.
Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на грядущие три дня. По данным синоптиков, в республике по-прежнему ветреная погода. Временами порывы будут достигать 14 м/с.
Завтра, 18 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-западу, днём по северному Прибайкалью возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём 0,-5, по северу -10,-15.
В выходные дни, 19-20 марта, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.
В выходные в Бурятии не потеплеет
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