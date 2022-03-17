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В выходные в Бурятии не потеплеет

В выходные в Бурятии не потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временами возможен снег

В ближайшие дни в Бурятии сохранится холодная погода.

Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на грядущие три дня. По данным синоптиков, в республике по-прежнему ветреная погода. Временами порывы будут достигать 14 м/с.

Завтра, 18 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-западу, днём по северному Прибайкалью возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -26,-31, днём 0,-5, по северу -10,-15.

В выходные дни, 19-20 марта, облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -20,-25, по северу до -26,-31, днём 0,-5, местами -6,-11.

прогноз погоды

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